عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "اقتراحات القوانين الّتي تقدّم بها تكتل "لبنان القوي" تمّ الاتفاق عليها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وستكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية الاستثنائية الّتي ستعقد قريبًا، وتهدف الى دعم صمود اللبنانيين ومعالجة الوضع الراهن".
وتشمل هذه الإقتراحات:
1 - إنشاء صندوق لدعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة حتّى لا تخسر عملها.
2 - إعفاء الهبات الخارجيّة المتعلّقة بـ"كورونا" من الرسوم والضرائب.
3 - تعليق المادّة 32 من قانون الموازنة الّتي تمنع البلديات من المساهمة في المساعدات، وإعطائها المجال حصرًا للمساعدة في ما يتعلّق بـ"كورونا".
4 - تعليق المهل العقديّة والقانونيّة والقضائيّة، مع استثناء ما هو متعلّق بالنفقة وأمور إنسانيّة أُخرى.
5 - تحديد سقف للفوائد المصرفيّة على الحسابات المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: اقتراحات القوانين التي تقدم بها "لبنان القوي" ستكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية الاستثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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