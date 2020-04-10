الجمهورية: اقتراحات القوانين التي تقدم بها "لبنان القوي" ستكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية الاستثنائية

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "اقتراحات القوانين الّتي تقدّم بها تكتل "​لبنان القوي​" تمّ الاتفاق عليها مع رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، وستكون على جدول أعمال ​الجلسة التشريعية​ الاستثنائية الّتي ستعقد قريبًا، وتهدف الى دعم صمود اللبنانيين ومعالجة الوضع الراهن".

وتشمل هذه الإقتراحات:

1 - إنشاء صندوق لدعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة حتّى لا تخسر عملها.

2 - إعفاء الهبات الخارجيّة المتعلّقة بـ"كورونا" من الرسوم و​الضرائب​.

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3 - تعليق المادّة 32 من ​قانون الموازنة​ الّتي تمنع ​البلديات​ من المساهمة في المساعدات، وإعطائها المجال حصرًا للمساعدة في ما يتعلّق بـ"كورونا".

4 - تعليق المهل العقديّة والقانونيّة والقضائيّة، مع استثناء ما هو متعلّق بالنفقة وأمور إنسانيّة أُخرى.

5 - تحديد سقف للفوائد المصرفيّة على الحسابات المدينة.