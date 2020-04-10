لفت رئيس ​لجنة الأشغال العامة​ النيابية النائب ​نزيه نجم​، أنّ "اللجنة تتابع بشكل حثيث عمليّة عودة المغتربين، وتأكّدت من أنّ العمليّة تسير بشكل آمن". ووصف في تصريح صحافي، الإجراءات بـ"الممتازة، ولا سيما أنّ التعاون بين الوزارات المعنيّة وإدارة ​مطار بيروت الدولي​ وشركة "ميدل إيست" كان ناجحًا، إذ تقوم كل جهة بواجبها على أكمل وجه".

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كانت هذه تفاصيل خبر نزيه نجم: لجنة الأشغال تتابع بشكل حثيث عملية عودة المغتربين والإجراءات ممتازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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