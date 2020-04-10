مصادر الشرق الأوسط: تجميد التشكيلات يؤسس لمواجهة بين القضاء وفريق العهد

لفتت مصادر سياسيّة معارضة لصحيفة "الشرق الأوسط"، تعليقًا على اتهام وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، مجلس ​القضاء​ الأعلى بـ"الخضوع للضغوط السياسيّة، والابتعاد عن مبدأ الحياديّة ومبدأ استقلاليّة القضاء"، إلى أنّ "كلام نجم لا يعكس قناعاتها الشخصيّة".

ورأت أنّ "نجم تحدّثت بلسان فريق رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، المعترِض على ​التشكيلات القضائية​ الّتي طالت بشكل أساسي ​القضاة​ المحسوبين على العهد"، مركّزةً على أنّ "هذا التوجّه يؤسّس لمعركة مفتوحة بين القضاء وفريق العهد، ما لم يتدارك هذا الفريق خطورة محاولة الهيمنة على القضاء".