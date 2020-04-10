مصادر الشرق الأوسط: تجميد التشكيلات يؤسس لمواجهة بين القضاء وفريق العهد

لفتت مصادر سياسيّة معارضة لصحيفة "الشرق الأوسط"، تعليقًا على اتهام وزيرة العدل ماري كلود نجم، مجلس القضاء الأعلى بـ"الخضوع للضغوط السياسيّة، والابتعاد عن مبدأ الحياديّة ومبدأ استقلاليّة القضاء"، إلى أنّ "كلام نجم لا يعكس قناعاتها الشخصيّة".
ورأت أنّ "نجم تحدّثت بلسان فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، المعترِض على التشكيلات القضائية الّتي طالت بشكل أساسي القضاة المحسوبين على العهد"، مركّزةً على أنّ "هذا التوجّه يؤسّس لمعركة مفتوحة بين القضاء وفريق العهد، ما لم يتدارك هذا الفريق خطورة محاولة الهيمنة على القضاء".
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