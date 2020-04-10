الأشقر: القطاع السياحي تلقّى ضربته القاضية ومدخول الفنادق اليوم هو صفر

أكّد رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر، أنّ "القطاع السياحي تلقّى ضربته القاضية، وأنّ مدخول الفنادق اليوم هو صفر"، لافتًا إلى أنّ "نسبة الأوتيلات الّتي تستقبل المغتربين العائدين لا تتخطّى الـ1% من القطاع، وبالتالي لا تأثير إيجابيًّا يُذكَر على القطاع".
وعمّا إذا كان من خطة لدعم هذا القطاع، للصمود أمام واقع أزمة "كورونا"، أوضح في حديث صحافي، أنّ "الصحف والمجلّات العالميّة تتحدّث عن ضربة عالميّة تلقّاها القطاع السياحي، لذلك تعمل الدول اليوم على دعم طيرانها الوطني ومن خلفه المؤسّسات السياحيّة، أمّا نحن، فحكومتنا تحاول رسم خطّة إنقاذيّة لتخلّص نفسها، وإن تمكّنت من ذلك فلبنان سيكون بحاجة إلى نحو 5 سنوات أقلّه ليزدهر من جديد".
وركّز الأشقر على أنّ "لذلك، نحن نطالب الحكومة بأن تنظر إلى واقعنا مع المصارف، فلا تعلن إفلاسنا، كما نطالبها بالنظر في الفوائد العالية الّتي تتراكم علينا، لأنّنا لن ننهض من أزمة قبل سنة من بعد انتهاء أزمة "كورونا".
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