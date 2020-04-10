شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل للحكومة لتأخر المستحقات المالية لصارفي المعاشات بمكاتب بريد حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موجهاً لوزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت بشأن عدم توفر المستحقات المالية لصارفي المعاشات بمكاتب بريد حلوان.

وقال البلتاجي، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن مكاتب البريد بحلوان والمعصرة وحدائق حلوان تعاني من تكدس لليوم التالي علي التوالي حيث يقف عشرات الالاف من صارفي المعاشات في إنتظار مستحقاتهم المالية، منتقداً تأخر وصول النقود إلي هذه المكاتب بما يمكنها من صرف المعاشات بشكل سريع بما يمنع التزاحم الشديد.

وطالب البلتاجي، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتدخل السريع لسرعه مد مكاتب البريد بالمناطق المذكورة سلفاً بالمبالغ المالية اللازمة لصرف المعاشات، حيث أن التزاحم الشديد يهدد بكارثة لاسيما في ظل الظرف الصحي الراهن الذي تمر به البلاد مع ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

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وتستمر عمليات صرف المعاشات للمستحقين من خلال الهيئة القومية للبريد، حتى غد الخميس لمن يزيد معاشه عن 2000 جنيه، حيث تم تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام تنتهى فى 9 إبريل، منعا لزحام المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

ويتم صرف المعاشات فى نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات فى المحافظات بجانب مكاتب البريد.

وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.