أوبر توزّع كمامات على سائقيها حول العالم للوقاية من كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







سان فرانسيسكو: أعلنت شركة "أوبر" المتخصّصة في خدمات سيارات الأجرة والتوصيل الخميس أنّها باشرت هذا الأسبوع توزيع كمّامات على سائقيها الموزّعين حول العالم في مسعى للحدّ من خطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ، مشيرة إلى أنّها أبرمت لهذه الغاية عقوداً لشراء عشرات ملايين الكمّامات الإضافية.

وقالت الشركة في بيان إنّ عملية توزيع الكمّامات على السائقين بدات الثلاثاء في نيويورك، أكبر بؤرة لوباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وفي وقت يخضع فيه نصف سكّان الكوكب لأوامر بملازمة منازلهم للوقاية من الوباء الفتّاك ارتفع الطلب كثيراً على خدمات أوبر والشركات المماثلة العاملة في مجال توصيل الركاب أو الطلبيات إلى المنازل، لكنّ قسماً كبيراً من السائقين العاملين في هذه الشركات يشكون من عدم تمتّعهم بما يكفي من الحماية.

Advertisements

وقبل عشرة أيام أضرب بعض العاملين في شركتي "إنستاكارت" و"أمازون" في الولايات المتحدة للمطالبة بتزويدهم بمعدات حماية وبتعويض مالي أفضل.

والخميس قال غوس فولدنر نائب رئيس "أوبر" المكلّف شؤون السلامة "بدأنا الأسبوع الماضي في تزويد بعض السائقين ببخّاخات مطهّرة. واعتباراً من هذا الأسبوع، سنوزّع ملايين الكمّامات على السائقين والعاملين في خدمات التوصيل حول العالم".

وأضاف أنّ الشركة أبرمت عقوداً لشراء عشرات ملايين الكمّامات لتوزيعها على سائقيها في مدن ومناطق أخرى من العالم، لكنّ حصولها على هذه الكمّامات سيستغرق بعض الوقت لأنّ معظم الإنتاج يذهب حالياً إلى الطواقم الطبية حول العالم.