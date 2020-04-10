في العذراء الزيتون.. مسيحيون يطلبون العون

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير وكتابة - روجيه أنيس:

مسيحيون يتضرعون أمام أيقونة العذراء الموجودة في الكنيسة الأثرية في منطقة الزيتون، وهي الأيقونة التي تظهر فيها العذراء بالهيئة التي تجلت فيها عام ١٩٦٨، الظهورات التي رواها مسلمون ومسيحيون.

على الرغم من إلغاء الكنيسة لكافة الصلوات الجماعية والقداسات وحتى الزيجات والاقتصار على صلوات الجنازة في حضور أهل المتوفي فقط، في إطار إجراءات الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أن مزار كنيسة العذراء بالزيتون يستقبل زواره بشكل استثنائي، مع التنبيه على الزائر ألا يقضي وقت طويل بالداخل، ويكتفي بإشعال الشمعة والصلاة، والرحيل لترك المكان خاليًا منعًا للزحام.

يُذكر أن المسيحيين في هذا الوقت من العام يحتفلون بأسبوع الآلام وعيد القيامة، الذي يعد بمثابة أهم احتفال ديني لديهم، ولكنهم هذا العام يقضون هذا الوقت في منازلهم، بينما تبث بعض الكنائس عبر الإنترنت صلوات قداسات يقتصر فيها الحضور على الكاهن وعدد من الشمامسة.​