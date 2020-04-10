تجاوز عدد الوفيات في العالم بسبب فيروس “كورونا” 90 ألف حالة، في وقت بلغ فيه عدد المصابين 1.534426 مصابا.
وفي سياق متصل، بلغت الإصابات في إسبانيا 152.446 في حين تجاوز عدد الوفيات 15 ألف و238، بينهم 683 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.
وارتباطا بالموضوع، سجلت لومبارديا الايطالية 10 آلاف حالة وفاة بعد انتشار فيروس “كورونا”، في وقت بلغ فيه إجمالي الوفيات بإيطاليا 18.279.
كانت هذه تفاصيل خبر أزيد من 90 ألف حالة وفاة في العالم بسبب فيروس “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.