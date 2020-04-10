أزيد من 90 ألف حالة وفاة في العالم بسبب فيروس “كورونا”

تجاوز عدد الوفيات في العالم بسبب فيروس “كورونا” 90 ألف حالة، في وقت بلغ فيه عدد المصابين 1.534426 مصابا.

وفي سياق متصل، بلغت الإصابات في إسبانيا 152.446 في حين تجاوز عدد الوفيات 15 ألف و238، بينهم 683 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وارتباطا بالموضوع، سجلت لومبارديا الايطالية 10 آلاف حالة وفاة بعد انتشار فيروس “كورونا”، في وقت بلغ فيه إجمالي الوفيات بإيطاليا 18.279.