معه أطباء مغاربة.. ماكرون يلتقى البروفسور راوول المدافع عن محاربة كورونا بالـ”كلوروكين” – فيديو

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، البروفيسور ديدييه راوول، المدافع عن استخدام مادة الهيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وظهر ماكرون في فيديو وهو يزور البروفيسور الذي أثار الجدل خلال الفترة الأخير، في مدينة مارسيليا الساحلية جنوب فرنسا، بهدف الاطلاع على مستجدات دراسات البحث عن علاج للوباء.

وحسب الفيديو، فإن ماكرون تواصل مع عدد من الأطباء في فريق ديدييه راوول، سائلاً إياهم عن أعمارهم التي تترواح بين 20 و30 عاماً، بعدما اكتشف صغر سن أعضاء الفريق الذين ينتمون لأصول مختلفة من بينها المغرب، ويعملون في المعهد الاستشفائي الجامعي “إي أش أو ميديتيرانيه”، حيث يعمل البروفيسور راوول.

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ويكثف ماكرون زياراته إلى المستشفيات من دون صحافيين، للتشاور مع الفرق الطبية الجامعية المشاركة في البحوث السريرية لتطوير علاج لفيروس كورونا، قبل التوجه بكلمة إلى الفرنسيين، مساء الإثنين المقبل.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أمس الأربعاء، أن ماكرون سيجري قبل موعد الاثنين “مشاورات مع عدد كبير من الجهات العامة والخاصة في فرنسا وأوروبا والعالم”، تحضيراً لقرارات سيعلن عنها.