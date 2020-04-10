رغم سيطرة الجائحة على إيطاليا..أهالي نابولي يخرجون إلى الشارع تحضيرا للعيد!

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عاشت مدينة نابولي الإيطالية، اليوم الخميس، حركة غير عادية، بحيث خرج السكان بطريقة مكثفة إلى الشوارع والمتاجر الممتازة، رغم حالة الطوارئ المعلن عنها من طرف السلطات، بسبب جائحة كورونا.
وحسب جريدة “ilmatino” الإيطالية، فقد شهد الحي الإسباني بمدينة نابولي حركة مكثفة للمواطنين رغم إنتشار فيروس كورونا، ومطالبة السلطات المواطنين بالبقاء في منازلهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن نابولي عاشت تنقلا مكثفا بين المتاجر والمحلات التجارية، مع تجمعات صغيرة للمواطنين بعضهم بدون كمامة.
وعلقت الصحيفة الإيطالية على ما حصل بالقول “يبدو أن لا أحد يرغب في التخلي عن التسوق في عيد الفصح”.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في عدد الوفيات بكورونا التي بلغت 18279 حالة، منها 610 اليوم الخميس فقط، ما يشكل ارتفاعا بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجلة أمس الأربعاء.
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