مسنة من جنسية ألمانية تغادر مستشفى محمد السادس بعد شفائها من فيروس كورونا

غادرت مسنة من جنسية ألمانية، مساء اليوم الخميس، مستشفى محمد السادس في طنجة، بعد شفائها من فيروس كوفيد-19، لتكون أول حالة شفاء في هذا المستشفى.
المعنية، وتبلغ من العمر 78 سنة، هي ألمانية مقيمة بطنجة، كانت قد قدمت قبل بضعة أيام للمستشفى بعد إحساسها بأعراض مشابهة لمرض كوفيد-19، ىبعد الفحوصات تم تأكيد إصابتها، لتتماثل بالشفاء اليوم الخميس، بعد الفحوصات التي بينت خلو جسمها من فيروس كورونا.
وسجلت مدينة طنجة 6 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد.
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