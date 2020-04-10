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مسنة من جنسية ألمانية تغادر مستشفى محمد السادس بعد شفائها من فيروس كورونا

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يونس الميموني 0 تبليغ

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غادرت مسنة من جنسية ألمانية، مساء اليوم الخميس، مستشفى محمد السادس في طنجة، بعد شفائها من فيروس كوفيد-19، لتكون أول حالة شفاء في هذا المستشفى.

المعنية، وتبلغ من العمر 78 سنة، هي ألمانية مقيمة بطنجة، كانت قد قدمت قبل بضعة أيام للمستشفى بعد إحساسها بأعراض مشابهة لمرض كوفيد-19، ىبعد الفحوصات تم تأكيد إصابتها، لتتماثل بالشفاء اليوم الخميس، بعد الفحوصات التي بينت خلو جسمها من فيروس .

وسجلت مدينة طنجة 6 حالات شفاء من .

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