حجز طنين ونصف من اللحوم في طريقها إلى الدار البيضاء دون ترخيص!

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسيدي حجاح التابعة لسرية سطات، مساء اليوم الخميس، من توقيف سائق شاحنة عمد إلى تهريب كمية مهمة من اللحوم الحمراء منقولة بطريقة غير صحية.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد مكنت معاينة السلطات الأمنية من حجز طنين ونصف من اللحوم التي كانت متوجهة إلى محلات الجزارة بمدينتي الدروة والدار البيضاء دون الحصول على ترخيص بذلك.

وأضاف المصدر ذاته، أنه جرى توقيف سائق الشاحنة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

هذا وقد عملت السلطات المختصة على نقل اللحوم المحجوزة نحو المجزرة البلدية حيث تمت معاينتها من طرف المصالح البيطرية.