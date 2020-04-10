شكرا لقرائتكم خبر عن الثالثة ثابتة.. رئيس المخابرات يشكل حكومة العراق والان نبدء بالتفاصيل

صرّح رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، بأن الحكومة الجديدة ستلبي تطلعات العراقيين، فيما أكد الرئيس برهم صالح، الحرص على تشكيل إدارة للدولة مستندة إلى القرار الوطني، وملتزمة ببرنامج الإصلاح والتهيئة لانتخابات نزيهة وصادقة وإدارة الأزمة الصحية وتداعيات الأزمة المالية والحفاظ على سيادة البلاد. وللمرة الثالثة على مدار ثلاثة أشهر يتم ترشيح مكلف لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، واليوم تشهد العراق تكليف رئيس جهاز المخابرات السابق، بعد اعتذار عدنان الزرفي عن التكليف.

ويرجح أستاذ العلوم السياسية د. مهند الجنابي في تصريح لـ ”الخليج 365”، وجود ضغط كبير من قبل الكتلة الأكبر على الزرفي مما أدى لاستقالته.

وأوضح أن السبب الرئيس في وجود ثلاثة رؤساء للوزراء في ثلاثة أشهر هو المشاكل الداخلية بين القوى السياسية والتنازع الكبير بين أطرافها على القيادة بعد مقتل سليماني، بالإضافة إلى عدم احترام الدستور العراقي، وأشار إلى أن ذلك يحدث للمرة الأولى في العراق.

ولفت الجنابي إلى أن هناك تجاوزات عديدة على الدستور الذي ينص على مسؤولية الكتلة الأكبر عن تقديم مرشح لتشكيل الحكومة.

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واستطرد: يجب ألا نغفل عن الدور الإيراني الكبير، خصوصًا بعد زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني للعراق ومقابلة جميع الأحزاب السياسية.

وذكر أن هناك حلقة مفقودة في أسباب مباركة إيران والقوى السياسية لتكليف رئيس المخابرات السابق مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء، في حين تم اتهامه فيما سبق من قبل حزب الله العراقي بالمسؤولية عن قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

ويعتقد أن الكاظمي قد يكون الشخص الأكثر قدرة على محاربة الفصائل، وأن المؤشرات والظروف الحالية تقول إنه سوف يكمل مسيرته ولن يقدم اعتذارًا ثالثًا عن تشكيل الحكومة، خصوصًا بعد الدعمين السني والكردي له، مضيفًا إن المواجهات المحتملة بين أمريكا وإيران أو الأحزاب السياسية قد تعيق تقدمه.