شكرا لقرائتكم خبر عن قضاء الأسد يلاحق معارضيه اللبنانيين والان نبدء بالتفاصيل

فيما تجتمع الحكومة اللبنانية لمناقشة تداعيات فيروس « كورونا » على لبنان، ومتابعة نتائج التعبئة العامة وإعلان تمديدها إلى 26 أبريل، كما أوصى مجلس الدفاع الأعلى، لم يجد النظام السوري وقتًا مناسبًا لتصفية حساباته مع معارضيه ‏في لبنان عن طريق إرسال مذكرات توقيف بحق النائب مروان حمادة والصحافي فارس خشان، ‏تحت أنظار حكومة حسان دياب عن طريق وزارتي الخارجية والعدل اللبنانيتين.‏

وفي المعلومات، فلقد أرسل القضاء السوري الأسبوع الماضي، عبر ‏الطرق الدبلوماسية كتابين إلى وزارة الخارجية والمغتربين ومنها إلى وزارة العدل، يطلب ‏بموجبهما تنفيذ مذكرتي توقيف غيابيتين صادرتين عن القضاء العسكري السوري، بحق النائب ‏مروان حمادة والصحافي فارس خشان، حيث يعود تاريخ صدور المذكرتين إلى فترة سابقة لا تتعدى الشهر ونصف الشهر، ونسب فيهما إلى حمادة وخشان «تهمة تعكير الصلات بين الدول».‏

وباتت هاتان المذكرتان في عهدة النيابة ‏العامة التمييزية التي تسلمتهما من النيابة العامة العسكرية مؤخرًا.

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وفي هذا السياق، رد النائب مروان حمادة على إصدار «القضاء السوري» مذكرة توقيف بحقه وإرسالها إلى ‏وزارتي الخارجية والعدل اللبنانيتين، قائلًا: سبق الفضل بمحاولة اغتيالي ‏ومن ثم بإصدار مذكرات توقيف متتالية ردها مجلس النواب اللبناني، وأي شيء يصدر عن حكم ‏ساقط متهم دوليًا بالمجازر واستخدام الغازات السامة لا يعنينا «يبلّوها ويشربوا ميتها».

وعلق الصحافي فارس خشان، قائلًا: كل فترة يذكّرنا النظام السوري بالأوسمة التي علقها على ‏صدورنا، ‏ في الواقع، عندما اطلعت على هذا الخبر، ذرفت دمعة «اكتفاء»، أليس ‏‏شرفًا لا أستحقه أن أجد اسمي بين هؤلاء الذين يطاردهم نظام القمع والوحشية، ‏نظام المجازر والسحل، نظام قيصر «معذب المعتقلين وقاتلهم»‏؟

وختم خشان: «إننا في زمن الوباء، هنا لا أتحدث عن فيروس كورونا، فهو ‏مستجد، بل عن نظام الأسد المتمادي، ومن هم من طبيعته، وبعضهم، للأسف، منا ‏وفينا».