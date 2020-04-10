شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان: نسعى لتحقيق استقرار المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، أمس الخميس، أن وقف النار في اليمن يعكس سعي المملكة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أنها فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدات على حسابه بمنصة التدوينات المصغرة «تويتر»، إن عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمّل هو وزرها، الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًا لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران.

وأضاف: اليمن اليوم معرّض «لا قدر الله» لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

وزاد: «بناء على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين».