الإمارات تتبنى حلولا ابتكارية لاستدامة القطاع الزراعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تطبق منظومة متكاملة من التشريعات والبرامج والمبادرات التي تضمن تحقيق استدامة القطاع الزراعي.

وتمتلك الوزارة مذكرات تعاون مع صناديق الدعم الكبرى، ومنافذ البيع الرئيسية في دولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز نمو واستدامة القطاع الزراعي في الإمارات، والمساهمة في تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية.

ويحظى المنتج المحلي بدعم كامل من وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية في مجال التسويق عبر بروتوكولات التعاون مع العديد من منافذ البيع الرائدة في الإمارات.