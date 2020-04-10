شكرا لقرائتكم ترمب: أجريت محادثات جيدة مع الملك سلمان وبوتين حول النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل الخميس، إنه أجرى اتصالا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنتاج النفط.

وأضاف ترمب أن الدول المنتجة للنفط وفي مقدمتها السعودية ومنظمة أوبك، قريبة من التوصل لاتفاق على خفض الإنتاج لرفع الأسعار.

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وتأتي المكالمة بعد إعلان تحالف أوبك بلاس خفض إنتاج النفط بواقع عشرة ملايين برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا، وفقا للبيان الصادر.

وقالت أوبك ومنتجو النفط في التحالف إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول إلى ثمانية ملايين برميل يوميا ثم يجري تخفيفها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين يناير/كانون الثاني 2021 وابريل/نيسان 2022.

واعلنت أوبك بلاس إنها ستعقد مؤتمرا آخر عن بعد في العاشر من يونيو/حزيران لتقييم السوق.