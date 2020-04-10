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تقرير يكشف أكاذيب نظام تميم بن حمد لاستهداف أمن واستقرار الدول العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، بالفيديو عن الأكاذيب التي تروجها قطر ونظام تميم بن حمد، من خلال الاعتماد على كتائب تقوم بنشر الأكاذيب والادعاءات الباطلة من أجل تشويه صورة الدول العربية وعلى رأسها ومصر والإمارات مستغلين أزمة تفشى فيروس في دول العالم، في ذلك .

وأضاف التقرير، أن رئيس الوزراء القطرى الأسبق، حمد بن جاسم، يقود هذه المجموعات الإلكترونية لتشويه صورة الدول العربية، عبر نشر تدوينات مفبركة، والتي كانت آخرها تدوينة مفبركة للهلال الأحمر الإماراتي، بشأن إرسال مساعدات للسعودية، ولفت أن مواقع وصفحات قطرية قامت بترويج هذه الأكاذيب ، وعلى رأسهم حمد بن جاسم، الذى حاول من خلال تدوينات كتبها عبر تويتر للوقيعة بين الدول العربية والمستقرة.

وتابع التقرير، أن قطر تعاني من تفشى كورونا، وهى تعد الدولة رقم 1 عربيا في تفشى فيروس كورونا القاتل، نسبة بعدد سكانها، إلا أنها تحاول التشويش على أزماتها من خلال استهداف أمن واستقرار الدول العربية، من خلال ترويج العديد من الأكاذيب والإدعاءات الباطلة في ذلك.

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