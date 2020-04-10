شكرا لقرائتكم خبر عن حسن راتب يشكر محمد الباز.. ويؤكد: برنامج 90 دقيقة سيظل منبرًا تنويريًا وثقافيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات المحور، بالشكر والتقدير للدكتور محمد الباز على الفترة التي قضاها مقدمًا لبرنامج 90 دقيقة، خلفًا لعدد من كبار الإعلاميين الذين قاموا بتقديم البرنامج على مدار 15 عامًا.

وأكد الدكتور حسن راتب أن برنامج 90 دقيقة سيواصل رسالته الأساسية ليكون منبرًا للتنوير والتثقيف في إطار من الحيادية والموضوعية وفقا للثوابت والمبادئ التي تأسست عليها قناة المحور قبل 20 عامًا.

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وأعرب الدكتور حسن راتب للدكتور محمد الباز التوفيق في المرحلة المقبلة.