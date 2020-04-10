شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية البرلمان" يطالب زيادة المخصصات المالية للتعليم والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زيادة المخصصات المالية للبحث العلمى ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، والمنظومة التعليمية، مؤكدا أن الازمة الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن العلم هو أساس الرقي والتقدم، وهو مقياس تقدم الأمم والشعوب، وأن العالم أجمع وقف احتراما وإجلالا للعلماء فى أزمة فيروس كورونا الأخيرة التى ضربت العالم.

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى المخصصات المالية للبحث العلمى، بعد الأزمة الأخيرة، لافتا إلى أن العالم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا سيغير نظرته حيال البحث العلمى، والمنظومة التعليمية بشكل عام، وفى سبيل الخطوات الاستباقية التى تتخذها الدولة المصرية كان لزاما أن يتم تدارك هذا الأمر وتكريس الجهود للبحث العلمى، وتوفير الاحتياجات المالية والاعتمادات اللازمة حتى تؤتي هذه الجهود ثمارها فى المستقبل القريب.

وأوضح وكيل اللجنة، أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير خلال السنوات القليلة الأخيرة، وانعكس ذلك بالفعل على مستوى التعليم، وإن كان هناك بعض الملاحظات ولكن مصر قطعت شوطا كبيرا فى النهوض بالمنظومة التعليمية وتطويرها ومازالت الجهود قائمة من أجل النهوض بها ووضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أزمة فيروس كورونا أكدت أن مصر بها كوادر علمية وقامات كبيرة وفى حال توافر الاعتمادات المالية اللازمة سيكون لها شأن آخر فى المستقبل، فبعد أن وقفت العديد من الدول الكبرى عاجزة أمام هذا الفيروس بكل ما تملكه من قوة وامكانيات وتقدم لو اتيحت نصف هذه الامكانيات للكوادر المصرية لوضعت مصر فى مصاف أخر، ولهذا لابد من الاهتمام بالعلم والبحث العلمى وكافة الكوادر العلمية وزيادة المخصصات المالية.