شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب": تشكيل الحكومة لجنة مراجعة الصرف بالحسابات الخاصة بداية للإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 823 لسنة 2020، بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات الخاصة وأوجه الصرف طبقا للغرض المنشأ من أجله تلك الحسابات، هو انتصار وتجاوب رشيد وأمين من الحكومة. وأضاف السجيني، ل"الخليج 365"، أن آخر جلسة نيابية شهدها البرلمان قبل التأجيل وإرجاء الجلسات لتداعيات الحد من فيروس كرونا كانت للجنة الإدارة المحلية، وذلك من خلال جلسة الاستماع الموسعة والساخنة التى عقدت بقاعة مجلس الشورى بحضور مكثف للأطراف المعنية، متابعا: "وللأمانة التاريخية والفنية لجنة الإدارة المحلية كانت من أوائل اللجان التى تناولت طرح مشاكل الصرف والإنفاق والخلل فى الأبواب المعنية على مدار السنوات المنقضية، فهنيئا للجميع بهذا التجاوب وتلك الصحوة من الحكومة، ولعلها تكون بداية لإصلاح التلفيات". خالص امنياتى و مودتى .

جدير بالذكر، أنه أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 823 لسنة 2020 ،بتشكيل لجنة برئاسة ممثلين عن وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، لمراجعة الحسابات الخاصة وأوجه الصرف طبقا للغرض المنشأ من أجله تلك الحسابات،

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وبحسب القرار، علي جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة والوحدات الإدارية تقديم كافة المعلومات المطلوبة للجنة، بما فيها آخر موازنتين للحسابات.

وتضمن القرار أن تقدم اللجنة تقرير عاجل بنتائج المراجعات يتولى عرضها وزير المالية على رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من صدور هذا القرار.