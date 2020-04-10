حجر صحي على ٤ منازل في المنيا لمنع العدوى بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

بدأت مديرية الصحة في محافظة المنيا تنفيذ إجراءات الحجر الصحي المنزلي على 4 منازل في منطقة منشية نياري التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، في بيان أصدرته المحافظة، إنه "جرى اتخاذ تطبيق قرار الحجر الصحي بمنشية نيازي جاء بعد التأكد من إيجابية العينات لمواطن قادم من تركيا وعدد من المخالطين له من أسرته، حيث أجريت عملية عزل للمخالطين من قبل وزارة الصحة، ووضعهم الآن تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وذلك حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين".

وناشد المحافظ جميع المواطنين بالقرية التزام منازلهم، حفاظًا على سلامتهم، مع الالتزام التام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة واتباع التعليمات حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي بالقرية، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأكد المحافظ أنه يجرى على الفور تخصيص المساعدات العينية من المواد الغذائية والشنط الطبية والوقائية ومستحضرات التطهير للأسر تحت الحجر المنزلي، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين داخل القرية من المواد الغذائية والمطهرات، مع توفير خدمات الرعاية الصحية والتموينية.

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، إنه جرت مخاطبة الجهات المعنية والمتخصصة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي الكامل على قرية منشية نيازي بمركز مغاغة، وجرى تحديد الموقع السكني للحالات المؤكدة ومخالطينهم، كما جرى التنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، والوحدة المحلية لمركز مغاغة.

وأوضح بلبل أن الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بعمل متابعة يومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى تحسبًا لظهور أعراض الإصابة عليهم، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لوضع تمركزات في حال الحاجة إليها، وتوفير عيادة طبية متكاملة لتقديم الخدمات لأهالي منطقة منشية نيازي.

وكان المحافظ أعلن، الخميس، رفع الحجر الصحي الذي جرى وضعه على ١٢ أسرة بقريتي القيس وأبوجرج بمركز بني مزار، وامتدت فترة الحجر ١٤يومًا ولم يظهر خلالها أية حالات إيجابية.​