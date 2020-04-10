‏‎ترامب: خروج بوريس جونسون من العناية المركزة تطور مهم جدا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن خروج رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون من العناية المركزة التي ظل بها يومين بسبب إصابته بفيروس كورونا، تطور "مهم جدا"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

أعلنت السلطات البريطانية، خروج رئيس الوزراء بوريس جونسون من العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا المستسجد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد نقل إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى سانت توماس في لندن قبل أيام بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، كان أكد في تصريحات صحفية، أن حالة جونسون "مستقرة"، مشيرًا إلى أنه يستجيب للعلاج، لافتًا إلى أن "رئيس الوزراء يتلقى العلاج بالأكسجين وهو يتنفس بدون دعم".

وتولى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مقاليد الأمور في البلاد، نائبًا عن رئيس الوزراء، بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا، ونقله للعناية المركزة.

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