الجريمة في 24 ساعة.. حادث مُروع بقنا وأب يعذب طفلته حرقا وإحباط مخطط إخواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -عاطف مراد:

شهد الشارع المصري حوادث عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان بعدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا ما بين إحباط تهريب شحنة أقمشة للخارج وترويج مخدرات بالتاكسي وحادث مروع بقنا.

-ضبط كمية كبيرة من الكمامات الطبية قامت عناصر إخوانية بتجميعها لإحداث أزمة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية قامت عناصر إخوانية بمحافظة الدقهلية بتجميعها من الأسواق بهدف إحداث أزمة .

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النائب العام يأمر بالتحقيق في اعتداء أب على طفلته حرقا وضربا

إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها اليوم؛ لتعدي والد طفلة عليها حرقاً بمادة كاوية وضرباً بشفراتٍ حادة -نكايةً في والدتها التي طلقها- محدثاً بها إصاباتٍ متفرقة، وتعريض حياتها للخطر، وقد أمرت النيابة العامة بضبط الأب واستجوابه.

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-بالأسماء.. إصابة ٤١ طفلًا وشابين في انقلاب سيارة بقنا

أصيب 41 طفلًا وشابين، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بجوار كمين مرحز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

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-فيديو يقود الشرطة لـ 4 أشخاص خرقوا حظر التجوال في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو يرصد خرق بعض الأشخاص لحظر التجوال بمحافظة أسيوط.

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-قبل استخدامها في تصنيع الكمامات.. ضبط شحنة أقمشة حاولت شركة تهريبها للخارج بمطار القاهرة

نجحت أجهزة الأمن، في إحباط محاولة تهريب كميات من الأقمشة المستخدمة في تصنيع الكمامات عبر مطار القاهرة.

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-بـ "التعقب يصطادون ضحاياهم".. عصابة سرقة رواد البنوك في قبضة أمن الإسكندرية

ألقى قطاع الأمن العام القبض على عصابة المسجلين الخمسة لسرقة رواد البنوك بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية.

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-سقوط عصابة "الكيف" بـ 120 طربة حشيش في الإسكندرية

سقط في قبضة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 120 طربة لمخدر الحشيش.

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-أبرزهم.. شركتين لاختيارالمُمثلين وتسجيل الأغاني.. جهود مباحث المصنفات بالجيزة والقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة لضبط قضايا المصنفات وقضايا التعد على حقوق الملكية الفكرية بالقاهرة والجيزة.

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-باستخدام "التاكسي".. سقوط تُجار "الصنف" بنصف كيلو هيروين في مدينة بدر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، في القبض على 5 عاطلين قبل بيعهم نص كيلو هيروين على عملائهم بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازتها.

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-الأموال العامة تكشف لغز اختفاء مبالغ مالية من شركة تكنولوجيا بالقاهرة

ضبطت مباحث الأموال العامة، 3 موظفين بإحدى الشركات المساهمة المصرية بالقاهرة لقيامهم باستغلال طبيعة عملهم واختلاس مبالغ مالية خاصة بالشركة عملهم بموجب أوامر شراء وأذونات صرف مزورة.

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-استغل موقعه الوظيفي في الإسماعيلية.. ضبط أمين عهدة استولى على مبالغ مالية من عُهدته

تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من ضبط أمين عُهدة بالإسماعيلية لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء على مبلغ مالي.

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-أمن الجيزة يطارد مروجي الكيف وحائزي السلاح

حملة تفتيشية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة وحائزة الأسلحة غير المرخصة.

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-حاول استغلال أزمة فيروس كورونا.. ضبط مليون قطعة مستلزمات طبية في الجيزة

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، من ضبط مخزن بداخله 1.2 مليون قطعة مستلزمات طبية بقصد حجبها وبيعها بازيد من السعر لاستغلال أزمة فيروس كورونا في الجيزة.

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