كيسنجر : كورونا سيخلّف فوضى سياسيّة وإقتصادية لـعقود

وكالات - توقع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر إحتمال إستمرار الفوضى السياسية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا لأجيال، معتبرا أنه يمثل خطرا غير مسبوقا في الحجم والعالمية.
وأوضح الدبلوماسي السابق في مقال لمجلة وصحيفة "وول ستريت جورنال" نشرته اليوم، الخميس 9 أفريل 2020، أنه بعد إنتهاء الوباء ستصدر العديد من الأحكام ضد المؤسسات الحكومية وضد الحكومات نفسها، بشأن كيفية تعاطيها مع هذا الوباء، مشددا على ضرورة إنشاء نظام عالمي لما بعد الفيروس.
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