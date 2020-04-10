القبض على محتالٍ إيطالي عرض بيع ملايين الأقنعة الطبيّة الوهميّة

وكالات - ذكرت الشرطة الإيطالية اليوم، الخميس 9 أفريل 2020، أن رجلا أعتقل للإشتباه في محاولته بيع أقنعة طبية وهمية تقدر بقيمة ملايين من الدولارات.

وتردد إلقاء القبض على المشتبه به الذي أعتقل في العاصمة الإيطالية روما، بينما كان يطالب بنحو 16 مليون يورو (17.4 مليون دولار أمريكي) لتسليم 24 مليون قناع وهمي !

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وقال رئيس المحكمة إن الرجل كان يلعب "لعبة خطيرة" على حساب صحة العامة، حيث أن الكثير من الأشخاص كانوا ينتظرون بشدة الحصول على أقنعة.

يشار إلى أن إيطاليا هي بين الدول الأكثر تضررا جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث سجلت 17 ألف وفاة مرتبطة بالفيروس حتى اليوم. والأقنعة والمطهرات باتت نادرة وتباع حاليا بأسعار باهظة.