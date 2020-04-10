الإمارات تمدد إغلاق المساجد ودور العبادة بسبب كورونا

مددت الإمارات مساء اليوم الخميس العمل بقرار إغلاق المساجد والمصليات ودور العبادة في الدولة حتى إشعار آخر، لأجل كبح انتشار فيروس كورونا.

وطبقا لوكالة أنباء الإمارات «وام» فقد جاء القرار حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع، وبالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات

الدينية والصحية الاتحادية والمحلية في الدولة.

واتخذت الإمارات حزمة من الإجراءات في عموم الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ومن أجل السلامة العامة للمجتمع.

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ومنذ تفشي كورونا قدمت دولة الإمارات الدعم والمساعدات الطبية اللازمة للعديد من الدول الأكثر تأثراً

بتداعيات الفيروس لمواجهة هذا الوباء في مختلف دول العالم، كما أبدت استعدادها لمواصلة مساهماتها المختلفة لمكافحة الأزمة.

ويوم الأربعاء، سجلت دولة الإمارات، 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها بكورونا إلى 2659.

وقالت فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، إن الحالات الجديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً .