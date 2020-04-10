الانتقالي السوداني يشجب الانتهاكات ضد الأطباء والكوادر الصحية



أكد مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان شجبه الشديد ورفضه للانتهاكات التي تعرض لها الأطباء والكوادر الصحية في 5 مستشفيات خلال الأسبوع الماضي.

وقال مجلس الوزراء السوداني - في بيان مساء اليوم الخميس - إن هذه الاعتداءات عمل مخز ومشين، خاصة في هذه الفترة

الحرجة التي تمر بها البلاد في مواجهة وباء كورونا ، والتي يقف فيها هؤلاء الأبطال في خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطنين.

وشدد مجلس السيادة السوداني على أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات

اللازمة والضرورية لتوفير الحماية والأمن للكوادر الطبية في مواقع عملها، بما في ذلك الإجراءات القانونية الصارمة لضمان سلامتهم وتوفير أفضل بيئة ممكنة لأداء مهامهم الجليلة.

وكان وزير الصحة الدكتور أكرم التوم أوضح أن السودان بصدد إصدار قانون يتضمن تجريم الاعتداء على الكوادر الصحية، وتخزين السلع الاستراتيجية والأدوية والتهريب، وتوقيع العقوبة الرادعة في تلك القضايا.

