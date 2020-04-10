مالي تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 74 حالة

ذكرت صحيفة (مالي ويب) الإلكترونية، مساء اليوم الخميس، أن وزارة الصحة المالية سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74 حالة.



وكانت وزارة الصحة المالية أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيل ثلاث حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقررت الحكومة المالية، أمس تمديد إغلاق المدارس

والجامعات إلى التاسع من شهر مايو المقبل.

وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أعلن - في مارس الماضي - حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما أعلن حظر التجول في 26 من نفس الشهر.

