ذكرت صحيفة (مالي ويب) الإلكترونية، مساء اليوم الخميس، أن وزارة الصحة المالية سجلت 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74 حالة.
وكانت وزارة الصحة المالية أعلنت - في وقت سابق اليوم - تسجيل ثلاث حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقررت الحكومة المالية، أمس تمديد إغلاق المدارسوالجامعات إلى التاسع من شهر مايو المقبل.
وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أعلن - في مارس الماضي - حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما أعلن حظر التجول في 26 من نفس الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر مالي تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 74 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.