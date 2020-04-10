نشطاء سعويون يطالبون بحجب المواقع التركية

دشن نشطاء سعوديين هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يطالبون فيه بحجب المواقع بحجب المواقع الإلكترونية التركية بسبب إساءتها للمملكة العربية السعودية.

ومن بين المواقع التي طالبوا بحجبها "وكالة الأناضول" والتي قالوا انها تزيف الحقيقة.

حيث كتب محمد القحطاني "بهذا الهجوم المتواصل من الاعلام التركي ضد

المملكة، يبون من خلاله التغطيه على الاوضاع الاقتصادية والسياسية اللي تعصف بتركيا الان من الأولى حجب المواقع التركية اللي ماشفنا منها الا الكذب والتلفيق".وقال في تغريدة أخرى "بهذا الهجوم المتواصل من الاعلام التركي ضد المملكة يبون من خلاله التغطية على الاوضاع الاقتصادية والسياسية اللي تعصف بتركيا الان من الاولى حجب المواقع التركية اللي ماشفنا منها الا الكذب والتلفيق".



نور عبد الله نشرت صورة للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان وكتب "من عاداهم فقد عادانا".

نواف دون "أوذينا كثيراً من الأتراك سواء سياسياً او اعلامياً او تجارياً وحتى شؤوننا الداخليه امتدوا إليها ولابد أن تكون ضربتنا قاصمه

هاني كتب كتب "بسبب تدخلاتهم المستمرة وتجاوزاتهم التي لا تنتهي واطماعهم وعداءهم لنا وتحالفهم مع اعداءنا ، نقول انه آن الاوان ل حجب المواقع التركية فلم ننسى بعد مطالبهم بتدويل اعمال الحج وتعمدهم افساد الحج في مواسم متعددة".

المدون منذر آل الشيخ دون "إعلام تركيا روج لتدويل الحرمين ، روج خطابات أردوغان الخبيثة ، استغل ازمة كورونا أوقح استغلال ، بوق للحوثي ، داعم لنظام إيران حجبه ضرورة".