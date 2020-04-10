اشتباكات عنيفة في «عين زارة» وتقدم الجيش الليبي

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في عدد من محاور القتال في طرابلس، وخاصة في منطقة الشوارع الأربعة بمحور عين زارة جنوب طرابلس.

وقال المنذر الخرطوش، عضو شعبة الإعلام الحربي لـ«الاتحاد» إن اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش والميليشيات في محور عين زارة، مؤكداً أن القوات المسلحة الليبية حققت تقدمات جديدة في هذه المنطقة.

إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الدفاع الجوي الليبي تمكنت من إسقاط طائرتين مسيّرتين تركيتين خلال محاولتهما الإغارة على تمركزات الجيش الوطني.. وأكد المسماري إسقاط الطائرة المسيرة الأولى في أجواء قاعدة عقبة بن نافع الجوية، والثانية جنوب شرق العاصمة فوق محور عين زارة جنوب العاصمة الليبية.

كانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، قد أعلنت السبت الماضي إسقاط طائرة تركية أقلعت من مطار معيتيقة في طرابلس، ليصل عدد الطائرات التركية المسيرة التي أسقطها الجيش الليبى خلال عام نحو 55 طائرة تركية مسيرة.

إلى ذلك، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى ثماني حالات، لافتا إلى أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم خلال الساعات الماضية 19 عينة للكشف عن فيروس كورونا وكانت كافة النتائج سلبية. وفي لندن، أعلنت السفارة الليبية في العاصمة البريطانية وفاة ليبيين اثنين بفيروس كورونا في بريطانيا وإصابة 29 آخرين.

وفي شرق ليبيا، كشف رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة للتجارة والصناعة، إبراهيم الجراري، عن وصول 44 حاوية مواد تنظيف، على متن أول رحلة بحرية قادمة من ميناء دمياط المصري إلى ميناء طبرق البحري، ضمن الخط البحري لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية.

بدوره، قال الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، إن القائد العام للجيش الليبي أمر أيضا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة كورونا ولجنة أخرى استشارية مكونة من مجموعة من الأطباء، وأن هاتين اللجنتين لديهما كافة الصلاحيات، وسخرت لهما كافة إمكانيات الدولة، وخاصة مؤسستي الجيش والشرطة.

وأوضح الناظوري، في حديث تلفزيوني، أن عمل اللجنة يضم نحو 95% من الأراضي الليبية، وهي كافة المواقع التي سيطر عليها الجيش الليبي، وأنه بمساعدة الشعب لجيشه نستطيع القول إن ليبيا قادرة على السيطرة على ذلك الوباء، مضيفاً: «ما حدث في دول كبرى من انتشار للمرض بصورة كبيرة فقدوا معها السيطرة عليه هو بسبب تراخي أنظمة تلك الدول في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة منذ بداية تهديد المرض، والتي نطبقها بمساعدة الشعب بكل دقة خوفاً على سلامة المواطنين أولاً ثم البلاد».

وقال إن الأجهزة المعنية بمكافحة الفيروس جاهزة ومستعدة لتقديم المساعدة في أي موقع بليبيا، مشيرا إلى أن الغزو التركي وكل من يساعدونه لن يستطيعوا أن يمنعوا الجيش الليبي عن تقديم المساعدة لأي بلدة.

وأوضح أن الميليشيات المدعومة من الغزو التركي تقوم بقصف الإمدادات الطبية لفشلهم في تقديم أي مساعدة للمواطنين في المناطق التي لا تتجاوز 5% من مساحة ليبيا، ولهذا يأخذ الفيروس في الانتشار بتلك المناطق، وهم يريدون أن يحرموا المواطنين من الأشياء التي لم يستطيعوا تقديمها لها.

وأكد أن حكومة الوفاق أثبتت فشلها في مواجهة جائحة كورونا، وهم عاجزون عن تقديم أي مساعدة لسلامة المواطنين في مساحة 5% من الأراضي الليبية، ما أدى إلى ارتفاع الإصابات وانتشار الفيروس، فهم مجموعة لا تفكر في صحة وقوت المواطن الليبي.