السودان: تمديد التفاوض بين الحكومة والجبهة الثورية شهراً

الخرطوم (الاتحاد) اتفقت أطراف مفاوضات سلام السودان الجارية حاليا في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، على تمديد فترة التفاوض حتى التاسع من مايو المقبل. ووقع على الاتفاق لتمديد فترة التفاوض كل من الجبهة الثورية السودانية والوساطة الجنوبية ليمتد من التاسع من أبريل الجاري إلى التاسع من مايو المقبل ورفع النص للحكومة السودانية للتوقيع عليه.

ومثل الوساطة المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام الجنوبية ووقع عن الجبهة الثورية قادة مكونات الجبهة الثورية بينما أرسل النص ليوقع عليه لاحقاً الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي ممثلاً لحكومة السودان.

وأشارت الوساطة إلى أنه استنادا على إعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض الموقع في الحادي عشر من سبتمبر الماضي ورحيل الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السوداني رئيس وفد الحكومة السودانية للقضايا الأمنية، رأت لجنة الوساطة والأطراف المتفاوضة رفع التفاوض لمدة أسبوع، موضحة أنها لجأت لمواصلة التفاوض غير المباشر في الأيام السابقة، وأنه مع انتهاء الفترة التي مددت للتفاوض من الثامن من مارس، وحتى التاسع من أبريل، فقد تقرر تمديد المفاوضات شهراً آخر وحتى التاسع من مايو.

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