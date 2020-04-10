الصين تعلن الطوارئ بمدينة محاذية لروسيا

بكين (أ ف ب)

أعلنت السلطات الصينية إغلاق أحياء وإقامة مستشفى على عجل وإغلاق الحدود أمام المسافرين في مدينة صغيرة تقع على الحدود مع روسيا وضعت في حالة تأهب لمواجهة وصول مسافرين مصابين بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع رفع الإغلاق عن مدينة ووهان بوسط الصين، حيث ظهر المرض للمرة الأولى. وعلى بعد حوالى ألفي كيلومتر من ووهان، قررت مدينة سويفينهي في إقليم هايلونغجيانغ، شمال شرق الصين، فرض إجراءات عزل على سكانها البالغ عددهم سبعين ألف نسمة.

وتحولت هذه المدينة الصغيرة إلى أحد المعابر الحدودية البرية الرئيسية مع روسيا منذ تعليق السلطات الروسية كل الرحلات الجوية الدولية.

لكن عدداً كبيراً من المسافرين الموجودين على الأرض الروسية استقلوا رحلات داخلية باتجاه فلاديفوستوك، وتوجهوا منها براً إلى سويفينهي التي تبعد نحو مئتي كيلومتر.

وأعلنت مديرية الصحة في هايلونغجيانغ في الأيام الأخيرة عن ارتفاع مقلق في عدد المصابين بكوفيد-19 الذين قدموا من الخارج. وكان عددهم 25 حتى أمس الأول وارتفع إلى أربعين. وجميعهم صينيون جاؤوا من روسيا.

وتم تطويق الوباء في الصين حيث انخفض عدد الوفيات رسمياً إلى أقل من خمسة يومياً منذ أسبوع. لكن السلطات الصينية ما زالت في حالة استنفار في مواجهة المصابين القادمين من الخارج، والذين يمكن أن يتسببوا بموجة ثانية من انتشار المرض.

وينتشر فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث بلغ عدد الإصابات تسعة آلاف وعدد الوفيات 63. وتسارع انتشار المرض في الأيام الماضية وسجلت نحو ألف إصابة إضافية الأربعاء.

في مواجهة هذا الوضع، أغلقت سويفينهي حدودها أمام المسافرين، لكنها أبقتها مفتوحة أمام البضائع، حسبما ذكرت، أمس، وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية نقلاً عن رئيس بلدية المدينة.

وقررت المدينة فرض إجراءات عزل على الأحياء السكنية في تدبير صارم يذكر بتلك التي طبقت في مدينة ووهان بين نهاية يناير وبداية أبريل.

وتعمل المدينة على إقامة مستشفى مؤقت يتسع لـ600 سرير في مبنى موجود أصلاً، حسب الوكالة التي أوضحت أن المشروع سينجز السبت وسيعمل فيه طاقم طبي من 400 شخص.

وقال أوليغ كوجيمياكو حاكم منطقة بريمورييه الروسية المحاذية لسويفينهي: «إن 1947 مواطناً صينياً مروا عبر المنطقة بين 29 مارس والسادس من أبريل ليعودوا إلى الصين».

وعبر عن استيائه من هذا الوضع داعياً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منع المواطنين الأجانب من استخدام رحلات جوية داخلية، و«إلا لن نتمكن من الحد من تدفق الصينيين»، حسب تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية وأدلى بها خلال لقاء بين بوتين وعدد من مسؤولي المناطق.