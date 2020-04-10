«جامعة الملك عبدالعزيز»: نعمل على تطوير علاج لـ«كوفيد 19»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز السعودية أنها طورت لقاحاً لعلاج فيروس «كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية» أو «كورونا 2012»، الذي سبب إصابات ووفيات بالمملكة العربية السعودية عام 2012، مشيرة إلى أنها تحاول الاستفادة منه في الوقت الحالي مع فيروس كورونا المستجد، فيما أكد مصدر مطلع بالجامعة أن إنتاج لقاح لـ«كوفيد-19» قد يستغرق عاماً أو أكثر.

وأوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في الجامعة نجح في تطوير لقاح لفيروس كورونا لعام 2012، قائلاً: «إن اللقاح يعتبر قيد الإنتاج التجاري حالياً، وأنه سيُوزع قريباً في الأسواق».

من جانبه، أكد مصدر مطلع في الجامعة، رفض ذكر اسمه، أن مركز الملك فهد التابع للجامعة يعمل على إنتاج اللقاح لـ «كوفيد-19»، لكنه أشار إلى أن إنتاجه قد يستغرق عاماً أو أكثر، إذ يمر بعدد من المراحل العلمية المعتمدة للتأكد من فاعليته.

وأضاف المصدر لـ«الاتحاد»: «إن إنتاج علاج لمرضى الفيروس التاجي كوفيد-19 قد يحتاج إلى المدة ذاتها أيضاً، موضحاً أن التجارب التي أجريت على عقار هيدروكسي كلوروكين جرت على عينات عشوائية في عدد من الدول، ولا يمكن الاعتماد عليها بصورة علمية»، لكنه أكد أنها تمنح بعض الأمل للمرضى حالياً.

واستبعد المصدر، أن تشهد دول المنطقة موجة تفش لفيروس كورونا مثلما حدث في أوروبا، بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها دول المنطقة، على النقيض مما حدث مع الدول الأوروبية التي تأخرت كثيراً في اتخاذ هذه التدابير.

وكان الدكتور اليوبي قال: «إن مجموعة من الباحثين السعوديين في جامعة الملك عبدالعزيز، نجحوا في عزل الفيروس تمهيدًا لتطوير لقاح له»، لافتاً إلى أنه سيتم بداية تجريبه على الحيوانات قبل إخضاعه لتجارب بشرية.

وكان فيروس كورونا المُسبب لما يعرف بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، قد تسبب في وفاة 410 أشخاص بالسعودية منذ ظهوره في المملكة عام 2012 حتى مارس 2015، حسبما قالت وزارة الصحة السعودية آنذاك.

وفي هذه الأثناء أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل ثلاث وفيات بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 44 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، أمس، إلى تسجيل 355 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة إلى 3287 حالة.

وأوضح المتحدث أنه تم تسجيل شفاء 35 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 666 حالة.

وتواصلاً لجهود وزارة الصحة السعودية التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، واستمراراً لسلسلة رسائلها التوعوية التي تبثها عبر مختلف المنصات الإعلامية، تم إطلاق حملة توعوية جديدة تحت شعار «متر ونص» تهدف إلى تعزيز التباعد الجسدي داخل وخارج المنزل بمسافة متر ونص بين كل شخص وآخر والالتزام بترك مسافة متر ونص عند الحاجة لمخالطة الآخرين بهدف تعزيز الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والحد من انتشاره.