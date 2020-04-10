الأحمر: سلامة اليمنيين على رأس أولويات «الشرعية»

الرياض، عدن (وكالات) أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، أمس الخميس، استجابة حكومة بلاده لدعوة وقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

وقال الأحمر، في لقاء افتراضي مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، إن «سلامة اليمنيين ومصلحتهم تقع على رأس قائمة أولويات واهتمامات الشرعية التي كرست جهودها لذلك، وخصصت مبالغ مالية ووجهت باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا»، داعياً المجتمع الدولي والجهات الداعمة للإسهام في دعم اليمن أسوة ببقية الدول الأخرى، بما يمكنه من الاستعداد لأي مخاطر صحية محتملة.

وعبر نائب الرئيس اليمني عن تقديره لمواقف دول التحالف بقيادة السعودية التي أعلنت دعمها وتأييدها لقرار الشرعية في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بما من شأنه تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، والعمل على مواجهة جائحة فيروس كورونا، ومنعه من الانتشار.

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