«الهلال» يدعم الإصحاح البيئي في الساحل الغربي لليمن

بسام عبدالسلام (عدن)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعم الحملات الميدانية الرامية إلى تعزيز النظافة والإصحاح البيئي في المدن المحررة بالساحل الغربي وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تبنتها لأجل تطبيع الحياة وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة. ودشنت الهيئة حملة نظافة واسعة لرفع المخلفات والنفايات من مناطق مديرية موزع غرب محافظة تعز والمحاذية للساحل الغربي، حيث تهدف الحملة إلى رفع أكوام القمامة المنتشرة في مركز المديرية، والتي تهدد حياة الأهالي وتتسبب في نقل وتفشي الأمراض والحميات القاتلة.

وأثناء إطلاق الحملة أكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي أن جهود النظافة تأتي ضمن حملات مماثلة شهدها عدد من مديريات الساحل الغربي خلال الأيام الماضية بدعم من الهيئة من أجل درء خطر النفايات التي تتسبب في الكثير من الأمراض القاتلة، موضحاً أن الهيئة تساند جهود السلطات المحلية في الساحل الغربي في خلق بيئة نظيفة وصحية طاردة للأمراض والأوبئة القاتلة.

ومن جانبه، ثمن مدير عام مديرية موزع غرب محافظة تعز، عبدالكريم حيدر، الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من أجل بث روح الحياة وتطبيع الأوضاع في كافة المناطق المحررة بالساحل الغربي والمحافظات اليمنية، لافتاً إلى أن الفرق الميدانية شرعت في رفع المخلفات وأكوام القمامة والنفايات الموجودة في الشوارع والأحياء والمجمعات السكنية في مديرية موزع.

وأشار إلى أن حملة النظافة تسهم في الحد من الأمراض والأوبئة، وأيضاً تأتي ضمن الخطوات الاحترازية التي تبنتها السلطة المحلية من أجل مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم.

وعبر أهالي موزع عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تبذل جهوداً إنسانية وإغاثية جبارة على امتداد المديريات المحررة في الساحل الغربي وما جاورها، لافتاً إلى حملات إغاثية ومشاريع تنموية وإنسانية يجري تنفيذها بدعم الأشقاء بهدف التخفيف من معاناة أهالي الساحل الغربي وتطبيع الأوضاع عقب خلاصهم من ميليشيات الحوثي الانقلابية.