ضحية جديدة بـ"اليمن".. والشكوك موجهة للإخوان

ضحية جديدة بـاليمن.. والشكوك موجهة للإخوان

الخميس 9 أبريل 2020

قتلت عصابة مسلحة، مساء يوم الخميس، شابا في حي الروضة بمحافظة تعز، وأكدت المصادر المحلية أن الضحية هو "رائد الخفاعي"، والذي التحق بالمقاومة المناهضة للاحتلال الحوثي في المحافظة.

وأشارت إلى إن أحد أفراد العصابات المسلحة، وجه عدة طلقات للخفاعي، حتى سقط قتيلا، ضحية جرائم القتل والتصفية التي تتم في تعز، وذلك بسبب انتشار العصابات المسلحة الخاضعة لسيطرة مليشيا الإخوان الإرهابية.