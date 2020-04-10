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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. ترامب يناقش خفض إنتاج النفط من بوتن والملك سلمان الجمعة 10 أبريل 2020 متابعات الخليج 365

صرح البيت الأبيض منذ قليل، بان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يناقش اتفاق خفض إنتاج النفط في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك حسبما ذكرت صحيفة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

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