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رئيس المخابرات يشكل الحكومة العراقية الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بغداد كلف الرئيس العراقي برهم صالح أمس، رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وحضر مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد عدد من قادة الكتل السياسية العراقية. ويأتي تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد اعتذار المكلف عدنان الزرفي في وقت سابق أمس عن المضي بهذه المهمة.



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