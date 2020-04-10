مسؤول أميركي: واشنطن ترحب بالاتفاق على خفض إنتاج النفط 10 ملايين برميل يوميا

نقلت قناة "​سكاي نيوز​" عن مسؤول رفيع ب​الإدارة الأميركية​ تأكيده أن "​واشنطن​ ترحب بالتقارير الواردة من اجتماع أوبك+ عن اتفاق الأعضاء من حيث المبدأ على خفض إنتاج ​النفط​ 10 ملايين برميل يوميا".

وفي وقت سابق، كشفت وكالة "​رويترز​" عن بيان لأوبك+ يؤكد خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من 1 أيار 2020 لفترة مبدئية شهرين.

ولفتت رويترز الى ان "إنتاج النفط سينخفض إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى تشرين الاول 2020 ثم إلى 6 ملايين برميل من كانون الثاني 2021 إلى نيسان 2022"، مشيرة الى ان "اجتماع أوبك+ القادم سينعقد في 10 حزيران 2020​​​​​​​".