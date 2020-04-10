دميترييف: لولا اتفاق روسيا والسعودية لانخفض سعر النفط إلى 10 دولارات أو أقل

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، الخميس، أنه لولا توصل روسيا والسعودية إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، لوصل سعر النفط إلى 10 دولارات أو أقل، مشيراً إلى أن موسكو والرياض اتفقتا على المضي قدما في صفقة استقرار سوق النفط.
وفي حديث لتلفزيون "بلومبرغ"، لفت إلى أنه "إذا لم تتفق روسيا والسعودية الآن، بالنظر إلى انخفاض الطلب على النفط، أعتقد أن أسعار النفط ستكون عند مستوى 10 (دولارات للبرميل) وأقل".
واتفقت مجموعة "أوبك+"، خلال اجتماعها الخميس عبر الفيديو كونفرانس، من حيث المبدأ على خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في شهري أيار وحزيران، إلى جانب 5 ملايين برميل من إمدادت منتجين آخرين.
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