دميترييف: لولا اتفاق روسيا والسعودية لانخفض سعر النفط إلى 10 دولارات أو أقل

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، الخميس، أنه لولا توصل ​روسيا​ و​السعودية​ إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في سوق ​النفط​، لوصل سعر النفط إلى 10 دولارات أو أقل، مشيراً إلى أن موسكو والرياض اتفقتا على المضي قدما في صفقة استقرار سوق النفط.

وفي حديث لتلفزيون "​بلومبرغ​"، لفت إلى أنه "إذا لم تتفق روسيا والسعودية الآن، بالنظر إلى انخفاض الطلب على النفط، أعتقد أن أسعار النفط ستكون عند مستوى 10 (دولارات للبرميل) وأقل".

واتفقت مجموعة "أوبك+"، خلال اجتماعها الخميس عبر الفيديو كونفرانس، من حيث المبدأ على خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في شهري أيار وحزيران، إلى جانب 5 ملايين برميل من إمدادت منتجين آخرين.