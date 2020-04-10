"سي إن إن": ترامب يستعد للإعلان عن فرقة عمل ثانية لفيروس كورونا

أكدت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يستعد للإعلان عن فرقة عمل ثانية ل​فيروس كورونا​، تركز فقط على إعادة فتح الاقتصاد الوطني".

ولفتت المصادر إلى أنه "في الأيام الأخيرة، طلب عدد من مستشاري ترامب، إنشاء فرقة عمل منفصلة، حتى تتمكن من التركيز بشكل أساسي على إعادة فتح الاقتصاد"، مرجحةً أن "تضم فرقة العمل كبار الموظفين من وزارة الخزانة والمجلس الاقتصادي الوطني و​وزارة العمل​ ووزارة التجارة".

كما شددت على أن "الأمر لن يقتصر على مشاركة مسؤولي الإدارة، حيث كان هناك تواصل مع شخصيات مثل غاري كوهن والرئيس التنفيذي لبلاكستون ستيف شوارزمان وآرت لافر، وحتى الفرق الرياضية الكبرى والرياضيين المعروفين".

وأفادت بأنه "تم تقديم بعض الأفكار إلى كبار مساعدي ​البيت الأبيض​ بشأن خطة لإنعاش الاقتصاد، وتضمنت اقتراحًا بفرض ضرائب على المنظمات غير الربحية، وخفض أجور بعض الموظفين العموميين وتقديم إجازة ضرائب على الرواتب".

وأوضحت أنهم "أخبروا ترامب أنه بحاجة إلى إصدار مبادئ توجيهية اقتصادية بالإضافة إلى إرشادات حول الممارسات الصحية"، منوّهةً بأن "بعض أعضاء الفريق بدأوا بتقييم المبادئ التوجيهية بشأن الوقت الذي يمكن فيه للدول أن تعود إلى وضعها الطبيعي بما في ذلك فترة 14 يومًا مستدامة مع انخفاض في الحالات والمستشفيات التي تعود إلى ظروف ما قبل الأزمة".