المعاهد الصحية الأميركية تختبر "هيدروكسي كلوروكين" في علاج الإصابة بكورونا

أكدت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، أنها تختبر عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم ضد الملاريا، في العلاج من آثار الإصابة بفيروس كورونا.
وستعمد الدراسة التي سيتولاها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، إلى تقييم سلامة وفعالية "هيدروكسي كلوروكين". ويعتبر المعهد جزء من المعاهد الوطنية للصحة.
وجاء هذا التطور بعد أيام من قول عدد من الأطباء الأميركيين أنهم يستخدمون الدواء لعلاج المصابين دون دليل على أنه فعال.
وزاد استخدام الدواء المعروف منذ عشرات السنين بعدما أصبحت الولايات المتحدة مركزا للوباء، وسبق أن أوصى به الرئيس الأميركي دونالد ترامب كسلاح محتمل في مواجهة "كوفيد 19".
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