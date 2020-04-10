رويترز: بيان لأوبك+ يؤكد خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من 1 أيار

كشفت وكالة "رويترز" عن بيان لأوبك+ يؤكد خفض إنتاج ​النفط​ بمقدار 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من 1 أيار 2020 لفترة مبدئية شهرين.

ولفتت رويترز الى ان "إنتاج النفط سينخفض إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى تشرين الاول 2020 ثم إلى 6 ملايين برميل من كانون الثاني 2021 إلى نيسان 2022"، مشيرة الى ان "اجتماع أوبك+ القادم سينعقد في 10 حزيران 2020​​​​​​​".

هذا وبحثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون تتصدرهم ​روسيا اليوم​ أكبر تخفيضات لهم على الإطلاق في إنتاج النفط.

وأدى انتشار الفيروس لتراجع الطلب على وقود السيارات والطائرات وانخفاض أسعار الخام إلى أقل من تكاليف الإنتاج لدى الكثير من المنتجين، بما يشمل منتجي النفط الصخري الأميركيين.