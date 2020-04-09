للحفاظ على صفر إصابة بـ”كوفيد19″..جماعة شفشاون تنصب خياما للتعقيم بالقرب من الأسواق والساحات العمومية

بادر مجلس جماعة شفشاون، بتنسيق مع السلطات العمومية والصحية، اليوم الخميس، بنصب 11 خيمة للتعقيم بالقرب من مختلف الأسواق المحلية وفي بعض الساحات العمومية.

وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإنه جرى نصب خيام التعقيم بخمسة أسواق مؤقتة بأحياء المدينة، وبستة ممرات رئيسية بمختلف شوارع المدينة التي توجد بها حواجز أمنية للمراقبة، حيث تأتي هذه المبادرة المواطنة في إطار مضاعفة جهود الجماعة الترابية لشفشاون للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأضاف المصدر ذاته، أن ممرات خيام التعقيم تدخل في سياق التدابير الاحترازية لاحتواء الأزمة الصحية، ضمن سلسلة من الاجراءات التي شهدتها مدينة وإقليم شفشاون بإشراف من السلطات العمومية، وذلك للحفاظ على الإقليم خاليا من الإصابة ب (كوفيد 19) تحت شعار “من أجل صفر إصابة بفيروس كورونا”.

وأبرز المصدر ذاته، أنه تم تجهيز كافة خيام وممرات التعقيم بمضخة ورشاش كهربائي للمواد المعقمة، حيث يسهر على تقديم خدماتها طاقم من “خلية الصيانة” بالجماعة الترابية للمدينة، إذ تم تركيب ممرات التعقيم بالإمكانيات المادية والبشرية الذاتية لجماعة شفشاون في سياق تنزيل التدابير الاحترازية للحد من انتقال العدوى بين المواطنين خلال فترات التسوق.

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