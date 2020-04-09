مصطفى بوكرن يكتب: وباء أسقط النظام

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية في السهول الشمالية والوسطى للمحيط الاطلسي، وذلك خلال الليل والصباح.

وستمر سحب كثيفة قد تعطي أمطارا متفرقة فوق الواجهة المتوسطية، والسايس، وشمال المنطقة الشرقية، خلال الصباح. كما سيلاحظ تمركز بعض السحب الرعدية والمصحوبة بقطرات مطرية أو زخات متفرقة فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف، والمنطقة الشرقية ،حيث من الممكن أن تمتد نحو السفوح الجنوبية الشرقية.

وستكون الاجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بباقي ربوع المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية، نوعا ما، من القطاع الشمالي في وسط وجنوب البلاد، ومن القطاع الشرقي بمنطقة طنجة بينما ستهب معتدلة الى ضعيفة من الشرق بالجنوب الشرقي ومن الشمال في معظمها عموما بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و13 درجة بالأطلس والريف، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة وسهول المحيط الاطلسي، وستكون ما بين 16 و22 درجة بكل من السايس، والسهول الداخلية، وسوس، والجنوب الشرقي، والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين14 و19 درجة بالأطلس، والريف، والواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، وما بين 19 و25 درجة بالسايس، وسواحل المحيط الاطلسي، وما بين 23 و 28 درجة بالسهول، وسوس، والمناطق الوسطى، وشمال الاقاليم الجنوبية، ومابين 26و 33 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وجنوب الأقاليم الصحراوية .

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز ،وقليل الهيجان الى هائج ما بين رأس سبارتيل والدار البيضاء ، وما بين طرفاية وبوجدور ، وهائجا الى قوي الهيجان أحيانا بباقي السواحل .