رسميا مستشفى القرطبي بطنجة يبدأ في استقبال الحالات المصابة بكوفيد-19

بدأ مستشفى القرطبي بمدينة طنجة، بداية الأسبوع الجاري، في استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأفاد مصدر من المندوبية الجهوية للصحة بجهة طنجة ل”اليوم 24″، أنه تم مطلع هذا الاسبوع تجهيز قسم الإنعاش بمستشفى القرطبي بطنجة بأجهزة التنفس الاصطناعي، استعدادا لاستقبال الحالات المشتبه فيها، والمصابة بكوفيد-19.

ويأتي ذلك بعد الضغط الكبير الذي يشهده كل من مستشفى دوق دو طوفاو، ومحمد الخامس، ومستشفى محمد السادس بطنجة، بعد استقبالهم لعدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة.

جدير بالذكر، أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عرفت إرتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، حيث ارتفعت حصيل الإصابات إلى 111 حالة مؤكدة، وذلك إلى حدود ضباح اليوم الخميس.