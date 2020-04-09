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بريطانيا تجدد دعوة اتفاق السلام الشامل باليمن
الخميس 9 أبريل 2020
جدد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، دعم بلاده لدعوة المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، لجميع الأطراف بالانخراط في محادثات سياسية عاجلة، للعمل نحو اتفاق سلام شامل ومستدام.
وأشاد راب بقرار التحالف العربي بوقف الأعمال العسكرية لمدة أسبوعين، لتوحيد الجهود في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، وأوضح أن المملكة المتحدة تعمل على توفير المساعدة للمتضررين، للتخفيف من الأحمال الثقيلة الناجمة من فيروس كورونا باليمن.
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