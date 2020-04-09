دومينيك راب: وباء كورونا لم يصل لذروته في بلادنا

الخميس 9 أبريل 2020

قال وزير الخارجية دومينيك راب، الخميس، إن بريطانيا لم تصل بعد إلى ذروة وباء فيروس كورونا وإن من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق.



وأضاف للصحفيين أن الخبراء ما زالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة.

وأكد راب، الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنه لا يتوقع أن يكون بمقدوره قول المزيد عن الإجراءات حتى أواخر الأسبوع المقبل.

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وأوضح راب أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يتواصل معه مطلقا منذ أن تسلم مهامه، مشيرا إلى أنه يملك سلطة كافية لاتخاذ أي قرارات مهمة في غياب جونسون.

وردا على سؤال عما إذا كان تحدث مع جونسون منذ تولى مهامه، قال راب: "ليس بعد. أعتقد أنه من المهم تركه للتركيز على التعافي، لا سيما أثناء وجوده في العناية المركزة".

وأضاف: "لدي كل السلطة التي أحتاجها لاتخاذ القرارات".

وتولى راب مسؤولية الحكومة بعد أن نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى المستشفى إثر تدهور صحته بعد إصابته بفيروس كورونا.

وسجلت بريطانيا حتى الآن 7978 وفاة وأكثر من 51 ألف إصابة جراء فيروس كورونا.