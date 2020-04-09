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واشنطن تحض مليشيا الحوثي على التجاوب مع مبادرة وقف إطلاق النار باليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 9 أبريل 2020

حضت الولايات المتحدة اليوم الخميس ميليشيا الحوثي  على الاستجابة بالمثل لوقف إطلاق النار الذي أعلنته في اليمن، بعد أن أعلنت الرياض أنها ستوقف الهجمات بسبب جائحة الجديد.

 

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وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان، إن "الإعلان ردٌ بناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف للتركيز على مكافحة جائحة كورونا".

 

وأضاف "نحض الحوثيين على الاستجابة بالمثل لمبادرة التحالف" العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

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